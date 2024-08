Liseberg

Grote vechtpartij in kindergebied van Zweeds pretpark

Bezoekers van het Zweedse attractiepark Liseberg zijn met elkaar op de vuist gegaan in een kindergedeelte. Kaninlandet, een rustgevend gebied waar groene konijnen rondlopen, werd afgelopen week opgeschrikt door een grote vechtpartij. Meerdere personen kregen klappen.

De politie moest donderdagavond ter plaatse komen toen ongeveer tien bezoekers ruzie met elkaar hadden in het konijnenland, tussen de kinderattracties. Het conflict zou ontstaan zijn bij het verlaten van een attractie, waar de discussie al snel uitmondde in een handgemeen.

Beveiligers van Liseberg en een politieagent buiten dienst, die in zijn vrije tijd in het park was, hebben de agressieve groepen uit elkaar kunnen halen. Daarbij werd een beveiliger tegen zijn been getrapt. Uiteindelijk nam de politie de zaak over. Twee vechtersbazen worden officieel verdacht van mishandeling.