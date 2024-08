Kermis

13-jarige jongen vliegt uit kermisattractie in Italië

Op een kermis in Italië is een 13-jarige jongen uit een attractie gevlogen. Het kind maakte een ritje in de Crazy Dance, een carrousel met op en neer springende gondels. Hij moest met spoed afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Volgens Italiaanse media vloog de tiener ongeveer 3 meter door de vlucht voordat hij met een harde klap op de grond terechtkwam. Het slachtoffer liep onder andere ernstige verwondingen op aan zijn wervelkolom. Hij is buiten levensgevaar.

Het ongeluk vond eerder deze maand plaats in de Zuid-Italiaanse gemeente Leporano, gelegen in de provincie Tarente. Na het incident werd de attractie verzegeld door de autoriteiten. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht. Mogelijk functioneerde de veiligheidsbeugel niet.