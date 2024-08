Fabrikus World

Ongeluk bij wildwaterbaan in Frans pretpark: bootje met bezoekers slaat om

Bezoekers van een Zuid-Frans pretpark zijn in het water beland toen een bootje van een wildwaterbaan omsloeg. Dat gebeurde eerder deze maand in het attractiepark Fabrikus World. Drie volwassenen hebben een klacht ingediend bij de autoriteiten. In het bewuste bootje zaten ook hun vier jonge kinderen.

Het incident vond plaats bij de waterbaan Rio Bravo, in 1999 gebouwd door de Britse firma Interlink. Tijdens de vaartocht kieperde de boot om. De bezoekers zouden vervolgens bekneld zijn geraakt onder de boot. De volwassenen, die lichtgewond raakten, konden zichzelf bevrijden.

Vervolgens hebben ze de kinderen gered, schrijven regionale media. De betrokkenen beweren dat het gewicht in de boot niet goed verdeeld was. Politie en brandweer kwamen ter plaatse. Na afloop meldden de slachtoffers zich bij het ziekenhuis met nekpijn, rugpijn en schaafwonden.



Justitie

Algemeen directeur Pascal Fliche beweert dat er geen sprake was van een gewichtsprobleem of een technisch mankement. Waarom de boot wel omsloeg, is niet duidelijk. Een dag na het voorval ging de attractie weer open. Justitie moet nog bepalen wat er gaat gebeuren met de ingediende klacht.