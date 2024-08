Heide Park Resort

Ophef over T-shirt met nazi-verwijzing in Duits attractiepark

Een T-shirt met een nazi-verwijzing in het Duitse pretpark Heide Park heeft gezorgd voor commotie. Op social media verscheen een foto van een bezoeker met een shirt waarop de tekst "Auch ohne Sonne braun" staan, een term die gehanteerd wordt door nazisympathisanten. Heide Park zegt de regels aangescherpt te hebben: dit soort kledij is niet langer toegestaan.

De foto werd via Instagram verspreid door journaliste Deana Mrkaja, die het pretpark vorig jaar ook al aan de digitale schandpaal nagelde. Toen moest een bezoeker met een anti-nazi-shirt vertrekken, volgens Heide Park omdat er sprake was van een aansporing tot geweld.

Mrkaja claimde dat het park met de actie liet blijken rechts-radicale denkbeelden te steunen. "Een jaar nadat we vanwege een bandshirt uit Heide Park Resort werden gegooid, kreeg ik opnieuw foto's binnen van mensen die duidelijk rechtse boodschappen op hun T-shirts dragen", verzucht ze.



Rechts gedachtengoed

"Heide Park blijft een toevluchtsoord voor rechts gedachtengoed. Er is absoluut niets veranderd." In een reactie laat Heide Park weten dat het voorval anders is afgelopen dan online wordt gesuggereerd. De man zou uiteindelijk wel degelijk van het terrein verwijderd zijn toen hij weigerde om een ander shirt aan te trekken.



Bovendien zijn de regels aangepast om meer duidelijkheid te scheppen. Kleding die mensen belastert op basis van huidskleur, religie, afkomst, geslacht of geaardheid was al verboden. Daar is nu aan toegevoegd dat bezoekers met moreel verwerpelijke symbolen op hun kledij onmiddellijke uitzetting én een proces-verbaal riskeren.