PortAventura World

PortAventura opent spookhuis met VR-brillen: Hysteria in Boothill

Een nieuw spookhuis in PortAventura Park maakt gebruik van VR-brillen. Het Spaanse pretpark opent komende week Hysteria in Boothill, een haunted house in het Far West-themagebied. Tijdens de wandeling dragen bezoekers een VR-headset van het type Meta Quest 3. Daarmee worden ze de stuipen op het lijf gejaagd.

Volgens PortAventura combineert men "actie, mysterie en de nieuwste meeslepende technologie". Dat zorgt voor "een surrealistisch avontuur dat de realiteit tart". Volgens het verhaal zijn gasten getuige van een paranormale sessie onder leiding van het medium Madame Bladsky.

Het doel is om contact te leggen met de familie McGregor, die tien jaar geleden op mysterieuze wijze verdween uit het huis. De VR-brillen worden ingezet om "het bovennatuurlijke te kunnen zien". Tijdens de tocht door het huis, die ongeveer tien minuten duurt, ervaren bezoekers kwade krachten en duistere rituelen.



Minimumleeftijd

"De grens tussen het echte en het bovennatuurlijke vervaagt", aldus PortAventura. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 5 euro per persoon. Ter plaatse kosten ze 7 euro. De minimumleeftijd is 12 jaar. Kinderen van 12 tot en met 14 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.



Hysteria in Boothill, gelegen bij de houten achtbanen Stampida en Tomahawk is de vervanger van het klassieke spookhuis Horror in Texas. Het nieuwe haunted house is voorlopig dagelijks geopend, ook buiten het halloweenseizoen.