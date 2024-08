Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen heeft geen stinkdieren meer: ze werden te dik

In Wildlands Adventure Zoo Emmen zijn geen stinkdieren meer te vinden. Het Drentse dierenpark heeft onlangs om een opvallende reden afscheid genomen van de bewoners: ze zouden te dik worden door de aanwezigheid van een andere diersoort.

Stinkdieren deelden hun verblijf in parkdeel Nortica namelijk met wasberen. Die zijn "erg slordig met eten", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Ze laten veel voedsel vallen, waardoor de stinkdieren de hele dag konden eten." Dat is niet goed voor hun gezondheid.

Wildlands was in 2020 de eerste dierentuin met wasberen, stinkdieren en zeehonden in één verblijf: Raccoon Creek. De zeehonden moesten even later alweer vertrekken. Zij hebben tegenwoordig een eigen onderkomen. Half juni zijn de stinkdieren verhuisd naar andere dierentuinen. Nu blijven dus alleen de wasberen over.



Varkens

Verder zijn recentelijk ook de bonte vari's uit het park verdwenen. Twee broers bleken te territoriaal richting de zwarte maki's in de tropische kas Rimbula. Het is de bedoeling om op termijn nieuwe vari's te introduceren, aldus de voorlichtster. Daarnaast kwam er een diersoort bij: in het Afrikaanse Dogondorp lopen nu kunekune-varkens rond.