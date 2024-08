Bobbejaanland

Bobbejaanland-abonnement voor 2024 én 2025 met 40 procent korting: 74,95 euro per persoon

Ruim een jaar lang toegang tot Bobbejaanland, inclusief een heleboel voordelen, kost tijdelijk 74,95 euro per persoon. Het Vlaamse pretpark geeft tot en met eind augustus 40 procent korting op de twee duurste abonnementen: de Diamond Pass en de Gold Pass. Daarmee mogen bezoekers naar binnen op elke resterende openingsdag in 2024 én tijdens het volledige seizoen 2025.

Bovendien is een Gold Pass goed voor vier vriendentickets van 16,90 euro, twee gratis Speedy Pass-tickets, twee keer gratis toegang tot zusterparken Slagharen, Movie Park en Belantis, gratis toegang voor maximaal twee personen van 65 jaar en ouder, 50 procent korting op een parkeerabonnement en 15 procent korting in restaurants en winkels.

Bij de Diamond Pass is parkeren inbegrepen, net als een pendelbusabonnement. Bovendien ontvangen abonnees een gratis dagticket voor een vriend, vier Speedy Pass-tickets, drie keer gratis toegang tot zusterparken in Nederland en Duitsland, één keer toegang tot andere zusterparken en 20 procent korting in restaurants en shops.



Direct geldig

Een Gold Pass kost normaal gesproken 124,90 euro, een Diamond Pass 149,90 euro. Wie de komende weken online bestelt, rekent respectievelijk nog maar 74,95 euro of 89,95 euro af. De pasjes zijn na aankoop direct geldig. Het nieuwe Bobbejaanland-seizoen loopt van zaterdag 5 april tot en met november 2025.