Dreamland Margate

Oudste achtbaan van Groot-Brittannië gesloten door zware beschadigingen

De oudste rollercoaster in het Verenigd Koninkrijk staat voorlopig stil. Het Engelse pretpark Dreamland Margate heeft houten achtbaan Scenic Railway noodgedwongen moeten sluiten vanwege zware beschadigingen. Foto- en videobeelden tonen hoe de rail voor een groot deel kapot is.

"Zo te zien gaan we geen ritje maken in de Scenic Railway!", schrijft Micah Fagan bij een merkwaardig filmpje op X. Daarop is te zien dat de trein op het parcours stil is komen te staan. Er zitten grote gaten in de houten rail.

Volgens ooggetuigen sleurde de trein een losgekomen stuk hout mee, met dit dramatische resultaat. Dreamland heeft zelf nog niet publiekelijk over het voorval gecommuniceerd. Wel is op de attractiepagina op de officiële website de vermelding "Niet operationeel" toegevoegd. Woordvoerders van het park reageerden nog niet op een verzoek om commentaar.



Monumentale status

De coaster stamt uit 1920. Tussen 2006 en 2015 was de attractie buiten gebruik naar aanleiding van brandstichting. Er was een uitgebreide restauratie nodig om de achtbaan weer open te krijgen. Sinds 2002 heeft de achtbaan een monumentale status.