Kermis

Kermisexploitant moet door brandweer bevrijd worden uit eigen attractie

De brandweer is een Belgische kermisexploitant te hulp geschoten. Op de kermis in Brussel kwam een medewerker van de 55 meter hoge thrillride V Maxx vast te zitten op het platform halverwege de draaiende arm. Het lukte niet meer om zelf naar beneden te komen.

De Brusselse brandweer publiceerde zelf beelden van de reddingsactie op social media. "Vandaag rond 14.00 uur werden onze ploegen opgeroepen om in te grijpen op de Zuidfoor", klinkt het. "Een foorkramer zat vast in zijn gondel tijdens de inspectie van zijn attractie."

V Maxx is een booster van de Italiaanse leverancier Fabbri, gefabriceerd in 2016. De eigenaar noemt zelf een maximale hoogte van 60 meter. Om die reden werd een ladderwagen van 64 meter ingezet. "Gelukkig zat de foorkramer halverwege vast en werd hij snel gered."



Ongedeerd

Hij bleek ongedeerd. "Er is meer nodig om een foorkramer van zijn stuk te brengen!", aldus de brandweer. De kermis in Brussel, die ook wel Foire du Midi wordt genoemd, duurt deze zomer van zaterdag 13 juli 2024 tot en met zondag 18 augustus.