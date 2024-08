Walibi Holland

Walibi Holland stuurt bekende youtuber weg na overtreden regels: parkverbod van drie jaar

Een bekende Nederlandse youtuber is afgelopen weekend uit Walibi Holland gezet. Tim van Teunenbroek, beter bekend als DieTim en Snapking, was van plan om een vrolijke livestream uit te zenden vanuit het pretpark. Hij had er echter geen rekening mee gehouden dat filmen in de attracties niet toegestaan is.

Kijkers konden zien hoe de influencer al snel ruzie kreeg met medewerkers en beveiligers toen hij de camera-apparatuur probeerde mee te nemen in lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Van Teunenbroek loog meermaals tegen het personeel dat hij niet aan het livestreamen was. Uiteindelijk moest hij samen met zijn gezelschap uitstappen.

Het leek erop dat de videomaker zijn dagje uit kon voortzetten na een gesprek met de beveiliging. Hij klaagde dat hij 200 euro had betaald voor een dure Fast Lane-pas om de wachtrijen over te slaan, maar daar bleek hij niets aan te hebben aan zolang hij bleef livestreamen.



Oliebollenkraam

Van Teunenbroek wordt bij de oliebollenkraam naast de Hall of Fame opnieuw aangesproken door een bewaker, omdat hij in de stream suggereerde om alsnog stiekem te gaan filmen in de attracties. "Bij dezen: doe het niet, want jullie worden echt het park uitgezet", waarschuwt de medewerker van het externe beveiligingsbedrijf TSC Crowd Management.



Bij de Guest Service slaat de vlam in de pan als de streamer werknemers herkenbaar in beeld brengt. Dat zou namelijk ook tegen de regels zijn. De beveiligers zijn onverbiddelijk: het groepje moet onmiddellijk vertrekken. Dat weigeren de youtubers in eerste instantie. "Je bent aangehouden voor huisvredebreuk", klinkt het vervolgens.



Gegrepen

De livestream eindigt als Van Teunenbroek gegrepen wordt door de beveiliger bij het verlaten van het park. In een tweede stream, die ook op YouTube staat, wordt verteld wat er daarna gebeurd zou zijn. Volgens de streamer en zijn compagnon zijn de bezoekers na lang wachten in een ruimte achter de schermen in gesprek gegaan met een Walibi-manager.



Hij zou daar beloofd hebben dat het dagje uit uiteindelijk gewoon voortgezet kon worden. De manager kwam zelfs met het idee om tape te halen, om een filmcamera vast te kunnen plakken aan een hand. Wel moest er even gewacht worden op de komst van de politie, om een formaliteit af te handelen.



Parkverbod

Achteraf was dat een leugentje om bestwil om de streamers op het terrein te houden, want het dagje Walibi zat er wel degelijk op. Na het arriveren van de politie kregen Van Teunenbroek en twee vrienden te horen dat ze een parkverbod hebben voor de komende drie jaar vanwege het overtreden van de regels.



Tim 'Snapking' van Teunenbroek is er behoorlijk kwaad over. "Ik zeg je eerlijk: ik ben vaak genaaid, maar zo in mijn gezicht...", zegt hij over de dutymanager. Hij spreekt hem persoonlijk toe. "Bro, hoe jij mensen kan manipuleren in hun gezicht qua leugens. Je bent echt heel vies. Je hebt vol gelogen in ons gezicht, je hebt ons de hand geschud."



Spammen

De youtuber, die 424.000 abonnees heeft, is naar eigen zeggen helemaal klaar met Walibi. Hij roept kijkers op om het attractiepark online lastig te vallen. "Jullie moeten die klantenservice spammen van Walibi en zeggen: jullie hebben Snapking onterecht weggestuurd. Desnoods gaan jullie naar die Instagram. Ik zeg dit niet vaak."