Kinderpretpark Julianatoren

Rookontwikkeling door smeulende vensterbank in Julianatoren: attracties geëvacueerd

In attractiepark Julianatoren is zondagmiddag een vensterbank gaan smeulen. Door onbekende oorzaak ontstond een smeulend brandje in het poffertjesrestaurant tegenover het reuzenrad. Er was sprake van rookontwikkeling, maar geen grote vlammen.

Omliggende attracties, waaronder de Dino's Tour, werden stilgezet en geëvacueerd. Het incident vond plaats bij Dino & Dina's Poffertjes & Wafels, bevestigt een woordvoerder van het Apeldoornse pretpark aan Looopings. Hij vertelt dat het probleem snel verholpen kon worden.

Medewerkers hebben de vensterbank verwijderd. Op foto's is te zien hoe zwartgeblakerde restanten op de grond liggen bij de molen Jul's Bat Mouse Vlucht. Ongeveer een half uur later kon het restaurant weer geopend worden. Niemand raakte gewond.