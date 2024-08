Walibi Holland

Beveiliger Walibi Holland krijgt bosje bloemen na incident

Een beveiliger van Walibi Holland heeft een bosje bloemen ontvangen naar aanleiding van een incident in het attractiepark. Dat meldt hij zelf op Facebook. De bewaker, in dienst bij de externe firma TSC Crowd Management, was onlangs betrokken bij een voorval in het pretpark.

"Naar aanleiding van het incident op Walibi willen wij je graag bedanken!", staat op het bijbehorende kaartje. "Door jullie adequate optreden heeft de situatie niet nog verder kunnen escaleren. Namens TSC en Walibi willen wij je bedanken voor jouw inzet."

Wat er precies is gebeurd, blijkt niet uit het bericht. Daar maakt Walibi zelf ook niets over bekend. In het pretpark komen regelmatig opstootjes voor waarbij de beveiliging moet ingrijpen, maar bosjes bloemen zijn zeldzaam. Kennelijk was hier sprake van een uitzonderlijk geval.