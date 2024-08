Efteling

Parkeerterrein Efteling uit voorzorg ontruimd vanwege ontploffingsgevaar

Twee van de drie parkeerplaatsen van de Efteling zijn zaterdagavond uit voorzorg ontruimd naar aanleiding van ontploffingsgevaar. Een bezoeker die met zijn gezin naar huis wilde rijden na een dagje uit, rook rond de wagen een sterke brandlucht. Daarop werd de brandweer ingeschakeld.

Het ging om een Toyota-busje van het type Proace, met een Belgisch kenteken. Als er daadwerkelijk sprake was van een gevaarlijke situatie, had de auto kunnen ontploffen. Voor de zekerheid koos men ervoor om zowel parkeerplaats P2, waar de auto stond, als de noodparking P3 zo snel mogelijk leeg te halen.

Automobilisten zijn via een alternatieve route weggeleid. Brandweerlieden hebben de situatie onderzocht, onder meer met behulp van een warmtebeeldcamera. Er werd echter niets gevonden. Vervolgens zat er voor de eigenaar van de auto niets anders op dan het bellen van de pechhulp.



Lange files

Het was zaterdagavond zeer druk in het attractiepark. Dat leidde 's avonds tot extreem lange files op de parkeerplaats. Zelfs om 23.00 uur, een uur na sluitingstijd, stond het verkeer nog vast.