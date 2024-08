Efteling

Politie bevrijdt honden uit twee campers op parkeerplaats Efteling

Op het parkeerterrein van de Efteling zijn vandaag twee honden achtergelaten door bezoekers. De politie werd ingeschakeld toen bleek dat in twee verschillende campers een viervoeter opgesloten was. Op dat moment was de temperatuur al opgelopen tot 35 graden.

Medewerkers van de Efteling troffen de dieren aan. Agenten hebben de dieren uiteindelijk bevrijd door de wagens open te breken. De honden zijn naar een asiel in de buurt gebracht, waar ze tegen betaling opgehaald kunnen worden. Tegenwoordig heeft de Efteling geen eigen kennel meer.

Op Instagram waarschuwt het politieteam van Leijdal dat honden 's zomers absoluut niet aan hun lot overgelaten moeten worden in auto's of campers. "Let hier a.u.b. op", valt er te lezen. "Het kan echt dodelijk zijn om mensen of dieren in een afgesloten voertuig achter te laten met dit weer!"



Schadekosten

In het parkreglement van de Efteling staat dat huisdieren niet toegestaan zijn in het park, met uitzondering van hulphonden. "Als je ze achterlaat in je auto, zijn eventuele (schade)kosten voor het bevrijden van je huisdier uit de auto voor je eigen rekening."