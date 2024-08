Europa-Park Erlebnis-Resort

Vliegervaring verpest: videoprojector kapot in simulator Europa-Park

Een kapotte videoprojector heeft vandaag roet in het eten gegooid bij Voletarium, de vliegsimulator van Europa-Park. Door het defecte onderdeel was een deel van de film in de koepel niet te zien. In plaats van uitzichten over bekende Europese locaties zagen inzittenden links bovenin een groot zwart scherm.

Een Nederlandse bezoeker deelde foto's van het opvallende mankement met Looopings. "Na veertig minuten in de wachtrij gestaan te hebben kwamen we tot de conclusie dat één beamer kapot is", schrijft hij. Ondanks het technische probleem besloot Europa-Park de attractie gewoon geopend te houden, inclusief de filmkoepel met het zwarte vlak.

Voletarium bestaat uit twee gelijkaardige bioscoopzalen. Toeschouwers nemen plaats op banken die naar voren worden geschoven en de bewegingen van de camera in de film volgen, waardoor de illusie van vliegen wordt gesimuleerd. Het ritsysteem is afkomstig van Brogent Technologies uit Taiwan.