Dreamland Margate

Ongeluk met theekopjesmolen in Engels pretpark: gondel breekt af

Bij een ongeluk met een attractie in een Engels pretpark zijn een 38-jarige vrouw en haar 3-jarige dochter gewond geraakt. De bezoekers stapten in Cups & Saucers, een kleine carrousel met theekopjes in attractiepark Dreamland Margate. Tijdens de rit raakte de gondel los van de draaischijf.

Foto's laten zien hoe moeder Kate Davies op de grond ligt, in een omgevallen theekopje. Ze vertelt aan Britse media dat de operator elke ronde een zwiep gaf, zodat het bakje harder begon te draaien. Waarschijnlijk heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat de gondel afbrak.

De 8-jarige zoon van Davies zag het ongeval gebeuren. Hij is getraumatiseerd, zegt de vrouw. Bovendien raakte de jongen lichtgewond toen de molen abrupt tot stilstand kwam. Uiteindelijk zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht door de man des huizes.



Reparatie

In een verklaring bevestigt het management Dreamland dat er vorige week woensdag een incident heeft plaatsgevonden. Men laat weten dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft. "De attractie in kwestie is na een reparatie veilig voor gebruik. We hebben het gezin uitgenodigd om op een dag naar keuze terug te keren."