Efteling

Let op: zeven Efteling-attracties gaan dicht in september

Het hoogseizoen van de Efteling eindigt volgende week: op zondag 1 september is het park voor het laatst in zomerse sferen. Een dag later sluiten direct meerdere attracties voor werkzaamheden. Wie in september naar het Kaatsheuvelse sprookjespark gaat, moet er rekening mee houden dat verschillende attracties buiten gebruik kunnen zijn.

De openbare onderhoudskalender laat zien dat op maandag 2 september twee van de nieuwste Efteling-attracties dicht gaan: familieachtbaan Max & Moritz en bootjesmolen Sirocco. Vanaf die datum is ook watershow Aquanura niet te zien, vanwege het installeren van nieuwe effecten. Half november keert het fonteinenspektakel terug.

Max & Moritz zal volgens de planning op zaterdag 21 september weer operationeel zijn. Het onderhoud bij Sirocco duurt naar verwachting tot zaterdag 7 september. Later in de maand worden nog enkele andere attracties gesloten: de Gondoletta (9 tot en met 13 september), Baron 1898 (11 september) en Archipel (16 september tot en met 4 oktober).



Villa Volta

Villa Volta en Fabula zijn waarschijnlijk niet beschikbaar tussen maandag 23 en vrijdag 27 september. De exacte data kunnen nog wijzigen, zo is de ervaring. Voor oktober zijn op dit moment nog geen sluitingen gepland. Omdat de Efteling het hele jaar geopend is, moeten werkzaamheden plaatsvinden tijdens de openingsuren.