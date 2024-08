Efteling

Efteling sluit terras af: 'Op last van de beveiliging'

Een buitenterras in de Efteling is voorlopig niet toegankelijk voor publiek. Bezoekers mogen niet meer plaatsnemen onder een pergola op het terras van La Place-restaurant Kashba. "Op last van de beveiliging blijven deze deuren gesloten", valt te lezen op een briefje op de buitendeur van het complex.

"Sorry, we have to keep these doors closed", staat eronder. Aan de andere kant van het terras werden dranghekken neergezet. Ook verscheen een bord met een verbodssymbool en de teksten "Terras niet betreden" en "Do not enter terrace".

Waarom de zitplaatsen leeg moeten blijven, wordt voor passanten niet duidelijk. Een Efteling-woordvoerder laat aan Looopings weten dat de afsluiting te maken heeft met de constructie van de overkapping. "We hebben iets ontdekt dat nagekeken en gerepareerd moet worden."



Kleuterhof

Het terras is daarom "uit voorzorg" dicht. "We nemen graag het zekere voor het onzekere." Wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Kashba, onderdeel van themagebied Wereld van Sindbad, ligt tussen speeltuin Kleuterhof en Vogel Rok.