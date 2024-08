Disneyland Paris

Disneyland Paris: nieuw avondspektakel met extra effecten vanaf januari 2025

In Disneyland Paris is vanaf januari 2025 een nieuw avondspektakel te zien. Avondshow Disney Illuminations wordt dan vervangen door een nieuwe productie met drones, vuurwerk en videoprojecties. Dat is zojuist onthuld tijdens de presentatie Horizons: Disney Experiences Showcase, onderdeel van Disney-conventie D23 in Californië.

De dagelijkse show in het Disneyland Park wordt "humoristisch en emotioneel", met "tijdloze liedjes van Disney en Pixar". Een naam is nog niet bekend. Bijzonder is dat er voor het eerst ook gebruikgemaakt wordt van videoprojecties op de gebouwen van Main Street U.S.A., naast de projecties op het kasteel.

Disney spreekt over "een reis vol nostalgie, plezier en ontroering, die bezoekers laat ontdekken dat ware magie in alle momenten van het leven te vinden is". Op een eerste conceptafbeelding zijn personages zichtbaar uit Beauty and the Beast, Mulan, Sleeping Beauty, Pinokkio, The Lion King, Pinocchio, Inside Out, Encanto en Moana.



Drones

Ook zien we drones die samen Lilo en Stitch vormen, zittend in een raket. Het zou voor het eerst zijn dat Disneyland Paris drones inzet tijdens een reguliere avondshow. Tot nu toe zijn alleen drones te zien tijdens extra voorstellingen, zoals Disney Electrical Sky Parade.