Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt ontwerp van nieuwe avondshow op het water

Disneyland Paris krijgt een nieuwe avondvoorstelling op het grote meer in Disney Adventure World, zoals het Walt Disney Studios Park gaat heten. In 2026 kunnen bezoekers kijken naar een avondspektakel met fonteinen, projecties op waterschermen, drones en andere speciale effecten.

Meer details, zoals een naam, ontbreken nog. Wel is vandaag alvast een ontwerp naar buiten gebracht bij een speciale presentatie tijdens Disney-conventie D23 in Californië. Daarop prijkt een scène uit de animatiefilm Moana, geprojecteerd op het water. Ook zien we lichtgevende drones in de lucht.

Daarvoor gaat men wederom in zee met de Franse leverancier Dronisos. In samenwerking met de specialist worden voor het eerst "waterdrones" ontwikkeld. "Die alleen voor deze speciale show worden gebruikt", zegt Disney erover.



Bezoekers staan straks aan de oever rond Adventure Bay, de grote vijver in het park waar onder meer World of Frozen en The Regal View Restaurant and Lounge liggen. Het Frozen-themagebied opent in 2026.



Bij de presentatie werd ook een andere avondvoorstelling aangekondigd voor het Europese Disney-resort: een nieuwe show met projecties en drones bij het kasteel in het Disneyland Park. Die gaat begin 2025 in première.