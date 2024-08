Disneyland Paris

Nieuwe Frozen-wereld in Disneyland Paris gaat in 2026 open

Disneyland Paris heeft bekendgemaakt wanneer de nieuwe themawereld World of Frozen opengaat. Bezoekers van het Walt Disney Studios Park kunnen vanaf 2026 binnenstappen in het koninkrijk van Arendelle. Tegen die tijd heeft het park een nieuwe naam: Disney Adventure World.

De transformatie van het Studios Park werd aangekondigd in 2018. Toen beloofde Disney dat het park uitgebreid zou worden in drie fases, die gerealiseerd zouden worden tussen 2020 en 2025. Frozen zou fase twee vormen. Het project liep veel vertraging op, mede door de coronacrisis.

In 2026 komt Frozen alsnog tot leven in Parijs, vertelde Disney-directielid Josh D'Amaro zondagnacht tijdens een presentatie als onderdeel van Disney-conventie D23 in Californië. Het themagebied, vergelijkbaar met een Frozen-gedeelte in Hong Kong Disneyland, komt te liggen aan het nieuwe meer Adventure Bay.



Bootjesdarkride

Hoogtepunt wordt een bootjesdarkride waarin bezoekers het verhaal van de eerste film herbeleven aan de hand van decors en animatronics. Verder wordt gezorgd voor horecagelegenheden, een souvenirwinkel en een meet-and-greet-locatie.