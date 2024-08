Disneyland Paris

Dit wordt de nieuwe Lion King-attractie in Disneyland Paris: maquettes gepresenteerd

Benieuwd naar de nieuwe Lion King-attractie die Disneyland Paris over enkele jaren gaat openen? In navolging van de officiële aankondiging zijn op Disney-beurs D23 in de Amerikaanse staat Californië vandaag twee maquettes van de uitbreiding onthuld.

De waterbaan wordt onderdeel van het Walt Disney Studios Park, dat vanaf 2026 Disney Adventure World heet. Aan de oever van het grote meer Adventure Bay verrijst vanaf volgend jaar een Afrikaanse savanne, gebaseerd op de klassieke tekenfilm uit 1994.

Het eerste model bevat veel details. Daarop zien we naast de rotsformatie Pride Rock en de splash ook de indeling van het themagebied, inclusief kleurrijke decorelementen, zitgelegenheden en gebouwen voor horeca, meet-and-greets en souvenirs.



Boten

Als we de maquette mogen geloven, bestaan de boten uit vier rijen van drie personen. Op een vannacht gepubliceerd ontwerp hebben de vaartuigen een ander uiterlijk. Tijdens de vaartocht zullen bezoekers het verhaal van de populaire film straks herbeleven aan de hand van moderne animatronics.



Het tweede model is iets minder gedetailleerd. Die creatie plaatste men na de bevestiging van het nieuws in een bestaande maquette van Disney World World. Het parkmodel werd vrijdag al gepresenteerd, maar toen was het Lion King-gedeelte nog leeg.



















































Disney Adventure World