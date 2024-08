Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Bizarre korting: vip-abonnement Slagharen, geldig tot 2026, voor nog geen 66 euro

Attractiepark Slagharen verkoopt tijdelijk abonnementen voor een schijntje. Voor een vip-pasje dat maar liefst zeventien maanden geldig is, vraagt men momenteel slechts 65,94 euro. Zo'n Platinum-kaart kan gebruikt worden vanaf het moment van aankoop tot en met januari 2026.

Het Overijsselse pretpark heeft vier verschillende abonnementsvormen met wisselende voorwaarden: Brons, Zilver, Goud en Platinum. Laatstgenoemde variant is het duurst. Wie daarvoor kiest, ontvangt naast onbeperkte toegang ook een heleboel andere voordelen, waaronder 20 procent korting op overnachtingen buiten het hoogseizoen, 20 procent korting op restaurants en winkels en een gratis vriendenticket.

Verder kunnen Platinum-abonnees gebruikmaken van gratis parkeren, één gratis halloweenbeleving, gratis toegang voor opa en oma, 50 procent korting op maximaal vijf vriendentickets, 15 procent korting op overnachtingen bij zusterpark Tropical Islands, drie keer gratis toegang tot Bobbejaanland, Movie Park Germany en Belantis en één keer gratis entree bij andere parken binnen de groep.



Snackmenu

Tot slot zorgt Slagharen voor korting op verschillende pretparken en dierentuinen in Nederland, een gratis snackmenu en een souvenirtje. Normaal gesproken kost de Platinum-pas 109,90 euro. Op dit moment neemt men echter genoegen met 65,94 euro, een korting van maar liefst 40 procent.



De prijs van een Goud-abonnement zakte ook met 40 procent, van 89,90 euro naar 53,94 euro. Zilver gaat voor 48,69 euro in plaats van 74,90 euro over de toonbank, een daling van 35 procent. Brons kost - zonder korting - 59,90 euro. De abonnementen kunnen besteld worden op de website van Slagharen. Let op: de kortingen worden pas verrekend in de derde stap van het betaalproces.