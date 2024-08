Leveranciers

Nederlanders ontwikkelen darkride voor nieuw attractiepark Six Flags Qiddiya

Bedrijven uit Nederland en België zijn verantwoordelijk voor de bouw van een attractie in het veelbesproken pretpark Six Flags Qiddiya, gelegen in Saoedi-Arabië. De nieuwe bestemming, die naar verwachting in 2025 opengaat, huisvest onder andere 's wereldste hoogste, snelste en langste achtbaan, net als de hoogste drop tower ter wereld. Voor de ontwikkeling van een trackless darkride werden specialisten uit de Benelux ingeschakeld.

De interactieve attractie gaat The Enchanted Greenhouse heten. Ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision uit Zuid-Holland slaat de handen ineen met ETF Ride Systems uit Limburg. De techniek wordt verzorgd door het Belgische Alterface. Er is bewust niet gekozen voor een klassiek concept waarbij passagiers moeten schieten om punten te verdienen, zeggen de makers.

"Een interactieve darkride moet ook leuk zijn als je vinger niet op de trekker zit. In plaats van een ouderwetse schiettent komen er memorabele scènes die beïnvloed kunnen worden. Interactiviteit zorgt voor een betere ervaring in plaats van afleiding." De 160 meter lange rit gaat bijna vijf minuten duren.



Geheimen ontrafelen

Het verhaal draait om een verlaten kas met mysterieuze bewoners, waar bezoekers geheimen moeten ontrafelen. Ze treffen "duizenden levensechte planten" aan, in een ruimte van zo'n 1300 vierkante meter. Men zorgt voor meerdere animatronics, veertien projectoren én "een effect dat nog nooit vertoond is in een interactieve darkride".



ETF, bekend van bijvoorbeeld Symbolica in de Efteling en Popcorn Revenge in Walibi Belgium, levert twaalf voertuigen met zes zitplaatsen. The Enchanted Greenhouse wordt onderdeel van parkdeel Twilight Gardens. Volgende maand wordt meer over het project onthuld tijdens pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam.