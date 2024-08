De Pier

Levensgevaarlijke stunt: waaghalzen beklimmen 40 meter hoog reuzenrad in Scheveningen

Enkele waaghalzen hebben een bizarre stunt uitgehaald bij het 40 meter hoge reuzenrad op De Pier in Scheveningen. Jongeren besloten de attractie vóór openingstijd te beklimmen, zonder enige vorm van bescherming. Op de Instagram-pagina Freeflow Nation verscheen een anderhalve minuut durend filmpje van de levensgevaarlijke actie.

Het rad op De Pier opende in 2016. Normaal gesproken kunnen bezoekers voor 10,50 euro per persoon van het uitzicht over de badplaats genieten. De leden van Freeflow Nation besloten in plaats daarvan op eigen houtje bovenop de constructie te klauteren.

Dat leverde indrukwekkende én zeer verontrustende beelden op. Hoe de illegale klimmers de beveiliging wisten te omzeilen, is niet duidelijk. De politie is op de hoogte van de beelden, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Extra glad

Directeur Perry Oerlemans van eigenaar Skyview Attractions Group heeft geen goed woord over voor de jongens. Hij noemt hen in een reactie "een stel idioten". Oerlemans benadrukt dat het rad 's ochtends extra glad is door de dauw. Een misstap zou dodelijk aflopen.