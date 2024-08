Disneyland Paris

Vuureffect na ruim een jaar terug in parade Disneyland Paris

De draak in de grote parade van Disneyland Paris spuwt eindelijk weer vuur. Meer dan een jaar geleden werd het vuureffect bij Maleficent uitgeschakeld naar aanleiding van een incident in de Verenigde Staten. In Disneyland in Californië ging in april 2023 een draak in vlammen op.

Sindsdien kwam er uit voorzorg ook geen vuur meer uit de bek van de Maleficent-wagen bij Disney Stars on Parade in Disneyland Paris. Nu, zo'n vijftien maanden later, durft men het weer aan om het vuur te activeren. Toeschouwers zien vanaf vandaag opnieuw vuur uit de bek van Maleficent komen.

"Hij is terug!", schrijft Disney-regisseur Emanuel Lenormand op Instagram. Overigens is het dier volgens het verhaal vrouwelijk: het is een gedaante van de boze fee Malafide uit het sprookje van Doornroosje.



Hoogseizoen

Disney Stars on Parade is in het hoogseizoen dagelijks te zien om 11.30 uur. Vanaf maandag 2 september, na de zomervakantie, komt de stoet elke dag om 17.30 uur voorbij.