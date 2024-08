Skara Sommarland

10-jarige jongen verdronken in Zweeds attractiepark

Een 10-jarige jongen heeft een ongeluk in het Zweedse attractie- en waterpark Skara Sommarland afgelopen weekend niet overleefd. Hij werd zaterdagmiddag bewusteloos aangetroffen in een zwembad, onder water. Er waren toen zo'n zesduizend bezoekers aanwezig.

Een medewerker heeft het slachtoffer gereanimeerd in afwachting van een traumahelikopter, die de jongen naar het ziekenhuis bracht. Een dag later werd duidelijk dat de tiener was overleden. Een onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgegaan.

Tot nu toe wordt niemand verdacht van een misdrijf. Het incident vond plaats in een gebied met de naam Sagopoolerna, waar waterglijbanen, stroomversnellingen en een kabelbaan boven het water te vinden zijn. De baden zijn gevuld met 2,5 miljoen liter water.



In shock

"Er is een goede zwemvaardigheid vereist", staat op de website van Skara Sommarland. De dag na het drama bleef het waterpark gesloten voor publiek, zodat personeelsleden mentaal ondersteund konden worden. Zij waren volgens het management in shock. Sinds maandag zijn badgasten weer welkom.



"Wij willen jullie bedanken voor alle steun voor onze medewerkers en iedereen die afgelopen week heeft meegeholpen met de reddingsactie", staat in een verklaring van het park. "Na deze onvoorstelbare tragedie zijn onze gedachten bij de familieleden van het kind"