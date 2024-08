Disneyland Paris

Gedetailleerd model onthuld van Disney Adventure World, maar één ding ontbreekt

Disney heeft een omvangrijke maquette gemaakt van Disney Adventure World, zoals het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris binnenkort gaat heten. Bezoekers van de Amerikaanse Disney-conventie D23 in Californië kunnen dit weekend een gedetailleerd model bekijken dat onthult hoe het Parijse themapark er over enkele jaren uitziet. Toch ontbreekt één essentieel onderdeel.

Naast themadeel World of Frozen is leeg stuk gras zichtbaar. Daarmee bevestigt Disney voor het eerst wat Looopings al in april 2021 aanstipte: de plannen voor een Star Wars-wereld zijn geschrapt. In plaats daarvan realiseert men een Lion King-gebied. Zodra dat project in de nacht van zaterdag op zondag officieel is aangekondigd, zal de maquette op de beurs aangevuld worden met het ontbrekende deel.

"Disney Adventure World brengt een nieuwe creatieve visie met zich mee, die de omvang van het park bijna zal verdubbelen", laat Disney weten. Het oorspronkelijke filmthema van het park wordt verruild voor een "wereld van avontuur". Eén van de blikvangers wordt een groot meer waar shows op gegeven kunnen worden.



Restaurant

De maquette toont ook verschillende andere nieuwe onderdelen in Disney Adventure World, waaronder een wandelpromenade richting de vijver, restaurant The Regal View, een Tangled-bootjescarrousel en een nieuwe zij-ingang voor Toy Story Playland. Verder zien we het vernieuwde themagebied World Premiere Plaza, een theaterdistrict in art-decostijl.