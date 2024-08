Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert ontwerp voor nieuw restaurant: The Hollywood Gardens

Disneyland Paris opent volgend jaar een nieuw restaurant: The Hollywood Gardens. Het etablissement wordt onderdeel van World Premiere, de nieuwe naam van de overdekte boulevard Studio 1 in het Walt Disney Studios Park. Vandaag wordt een eerste ontwerp getoond, ter gelegenheid van Disney-conventie D23 in Californië.

Het Walt Disney Studios Park gaat op termijn Disney Adventure World heten. Op dit moment wordt Studio 1 omgebouwd tot een themawereld die in het teken staat van een glamoureuze filmpremière in Hollywood. In het voorjaar van 2025 moet de transformatie af zijn.

"Met zijn elegante en relaxte buitensfeer is het restaurant de perfecte plek om een hapje te eten voordat je Disney Adventure World gaat verkennen", staat in de beschrijving. World Premiere werd eerder omschreven als "een levendige, moderne filmstudio in de openlucht". Bezoekers bevinden zich straks "onder een sterrenhemel in het hart van Hollywood".