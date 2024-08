Efteling: Danse Macabre

Efteling-documentaire zoomt in op laatste jaren Spookslot: pleisters plakken tot onvermijdelijke sluiting

De volledige Spookslot-documentaire van Efteling-fansite De Vijf Zintuigen staat nu online. Twee weken geleden verscheen het eerste deel op YouTube, vandaag volgt deel twee. Daarin zoomen de makers in op de periode tussen de opening en de sluiting van de iconische spookattractie. Bij het kijken wordt duidelijk dat het verdwijnen van het Spookslot eigenlijk onvermijdelijk was.

Het spookkasteel was al geruime tijd in zeer slechte staat. Bijna vijftien jaar geleden begon de Efteling al met "pleisters plakken" omdat de showtechniek het liet afweten, vertelt technicus Stan Dingemans. Zo moest er in 2010 een volledig nieuw lichtprogramma komen, in de hoop dat de attractie nog minimaal drie jaar open kon blijven.

Uiteindelijk bleef het Spookslot nog twaalf jaar staan. "We merkten ook wel dat de bezoekersaantallen van het Spookslot terugliepen", zegt Dingemans. "Het was niet meer relevant in het aanbod van attracties. Het was nog steeds een mooie show en iedereen waardeerde 'm, maar ze kwamen niet meer. Mensen kwamen niet meer kijken."



Volledig nieuwe invulling

Dat de Efteling al langer met het Spookslot in haar maag zat, blijkt wel uit een afstudeeropdracht uit eind jaren negentig. Een student kreeg destijds de opdracht om een volledig nieuwe invulling voor de attractie te bedenken. Hij komt uitvoerig aan het woord om de plannen toe te lichten. Het project ging uiteindelijk niet door.



Daarnaast tonen de documentairemakers bijzondere archiefbeelden van de openingsceremonie in 1978, verzorgd door de Britse theatergroep The Phantom Captain. Ook worden verschillende aanpassingen aangestipt die de show in de loop der jaren heeft doorgemaakt, onder meer op het gebied van het geluid. Zo is aan de wachtrij een jammerende man toegevoegd. Wie goed oplette, kon in zijn klaagzang twee namen ontdekken.



Dirigent

De vrouw van toenmalig Efteling-huiscomponist Ruud Bos ontwikkelde in de jaren tachtig een nieuwe versie van de Spookslot-show, maar die variant viel niet in de smaak. Al na enkele maanden werd het oude programma weer teruggezet. Verder is te zien hoe bij het afscheid van hoofdontwerper Ton van de Ven een langgekoesterde wens in vervulling ging: er stond even een dirigent in de hoofdshow.



Tot slot gaat het over opvolger Danse Macabre, waarmee de Efteling een eerbetoon wil brengen aan het oude Spookslot. We zien hoe de Spookslot-bouwers reageren op het nieuws over de sluiting. De documentaire is opgedragen aan hoorspelspecialist Leon du Bois. Hij overleed na de opnames. Inmiddels is het eerste deel online zo'n 60.000 keer bekeken.