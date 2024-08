Leveranciers

Attractiebouwer wanhopig na foutieve berichtgeving over ongeluk: 'Het was niet onze attractie!'

Een bekende fabrikant van kermisattracties luidt de noodklok naar aanleiding van foutieve berichtgeving over een ongeluk. Op een kermis in Spanje kwam afgelopen weekend een 36-jarige man om het leven doordat een arm van een attractie afbrak. Een internationale nieuwssite besloot bij dat bericht een foto te zetten van een heel andere attractie.

The Olive Press, een Engelstalige nieuwssite voor expats in Spanje, koos een afbeelding van een thrillride van het type loop fighter, afkomstig van de Italiaanse firma Technical Park. Dat stuit Technical Park tegen de borst, blijkt uit een uitgebreid bericht op Facebook. "Het was niet onze attractie!", staat maar liefst zes keer in de tekst.

"Het probleem is als een medium bronnen niet verifieert en niet eens respect toont door verkeerde foto's te gebruiken", sneert het management van Technical Park. De fout "heeft voor bezorgdheid en controverse gezorgd", zegt het Italiaanse bedrijf.



Paniekreacties

"We hebben verschillende telefoontjes en paniekreacties gehad omdat veel mensen onze populaire attractie loop fighter herkenden bij een item over een kermistragedie in Spanje." In werkelijkheid heeft Technical Park niets met het incident te maken. "Dit is een zeer herkenbare attractie die goed verkoopt, dus de fout heeft ongelofelijk veel gevolgen gehad."



Men heeft de redactie om een rectificatie en aanpassing gevraagd, maar daar is geen gehoor aan gegeven. "We hebben gekozen voor een openbare verklaring om personen die bezorgd zijn gerust te stellen." De fabrikant wenst de mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij het ongeval in Spanje veel sterkte. "God zegene je."