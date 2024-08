Tivoli World

Inbraak bij verlaten pretpark: toeristen verstoppen zich in spookhuis

Vier Franse toeristen zijn gearresteerd na het betreden van een gesloten pretpark in Spanje. Ze braken eind juli in bij Tivoli World, dat sinds het najaar van 2020 dicht is vanwege een faillissement. De ongewenste bezoekers, met leeftijden tussen 25 en 28 jaar, besloten stiekem een kijkje te nemen op het terrein.

Ze werden betrapt door oud-medewerkers, die nog steeds dagelijks aanwezig zijn om het park te bewaken en netjes te houden. Toen de personeelsleden de Fransen op camerabeelden zagen, waarschuwden ze de politie. Agenten troffen de twintigers uiteindelijk aan in het spookhuis Castillo del Terror.

Ze hebben de nacht in de cel doorgebracht. Er is een officiële klacht ingediend vanwege vandalisme. Verschillende deuren en decoraties zouden beschadigingen opgelopen hebben. Ook botsauto's gingen kapot. De schade bedraagt naar schatting tussen de 3500 en 3900 euro.