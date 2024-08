Attractiepark Toverland

Toverland plaatst informatiebord met actuele wachttijden en promoties

Bezoekers van Toverland kunnen voortaan direct bij binnenkomst de actuele wachttijden checken. In entreegebied Port Laguna is een informatiebord neergezet met naast de plattegrond ook twee schermen. Op het linkerscherm verschijnt informatie over wachttijden, showtijden en openingstijden.

Verder geeft men aan hoelang het lopen is naar de attracties. Tot slot toont Toverland het tijdstip, de temperatuur en het weertype. Het scherm rechts van de kaart is bedoeld voor promoties, bijvoorbeeld voor abonnementen, souvenirs en evenementen. Op dit moment wordt ook reclame gemaakt voor de Halloween Days en Nights in oktober en november.

Het bord is uitgevoerd in de stijl van het mediterrane havenstadje. Binnenkort zorgt Toverland voor een tweede bord met informatieschermen in de buurt van Katara Plaza, het horecacomplex in parkdeel Magische Vallei. Dat bord komt te staan tussen lanceerachtbaan Booster Bike en de uitgang van de Wunderwald-hal.