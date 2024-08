Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen brengt miniatuur uit van achtbaan Gold Rush

Rollercoasterfans kunnen nu een miniatuur in huis halen van Gold Rush, de lanceerachtbaan in Attractiepark Slagharen. In souvenirwinkel Gold Exchange is nu een zogeheten NanoCoaster-set van Gold Rush verkrijgbaar.

Het gaat om een bouwpakketje van 45 euro, dat nog in elkaar gezet moet worden. De abstracte Gold Rush-replica, gemaakt van roestvrij staal, kan gemonteerd worden met behulp van een bijgevoegde beschrijving. Daar is geen lijm voor nodig.

"Het is een kwestie van de onderdelen afpellen, ze in de basis plaatsen en de lipjes buigen om de achtbaan op de juiste plek te krijgen", laat het pretpark weten. Er geldt een adviesleeftijd van 14 jaar en ouder. De oplage is beperkt. Gold Exchange bevindt zich bij de uitgang van de attractie.



33 meter

Triple-launch coaster Gold Rush, gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer, opende in 2017. Tijdens de rit wordt de trein vooruit, achteruit en weer vooruit gelanceerd, met een topsnelheid van 95 kilometer per uur en een maximale hoogte van 33 meter. Passagiers gaan twee keer over de kop.