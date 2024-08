Attractiepark Toverland

Toverland krijgt grote toverklok niet aan de praat: 'Technische uitdagingen'

Toverland ondervindt technische problemen met een nieuw element in themagebied Avalon. In het middeleeuwse parkdeel verrees begin dit jaar een 8,5 meter hoge toverklok, de zogeheten Pendulus Magicus. Het was de bedoeling dat het decorstuk deze zomer tot leven zou komen.

De klok - bovenop het stationsgebouw van de attractie Garden Tour - is bedoeld als "muzikaal kijktafereel", waarbij bezoekers ieder kwartier een voorstelling met bewegende figuren en openslaande luiken te zien krijgen. Tot op de dag van vandaag werkt de blikvanger echter niet.

Verschillende bedrijven zijn er al mee aan de slag geweest, melden betrokkenen aan Looopings. Tot nu toe heeft men nog geen partij gevonden die de besturing aan de praat kan krijgen. Een voorlichtster bevestigt dat Toverland samen met de fabrikanten tegen "diverse technische uitdagingen" is aangelopen.



Forse vertraging

Daardoor liep de oplevering van de toverklok forse vertraging op. "Naar verwachting zal het ook nog even duren voordat Pendulus Magicus gereed is." De woordvoerster benadrukt dat er nog wel druk aan gewerkt wordt. "We kijken ernaar uit om de toverklok uiteindelijk aan onze bezoekers te kunnen presenteren." Een streefdatum wordt niet genoemd.