Foto: Efteling-bezoeker kan zich niet gedragen en klimt op Ezeltje Strek Je

In de Efteling is een ezel bovenop een ezel geklommen. Een bezoeker, gekleed in een wit basketbalshirt, heeft zich vanavond rond 20.00 uur misdragen in het Sprookjesbos. Op het Herautenplein besloot hij bovenop de sokkel van Ezeltje Strek Je te klimmen.

Vervolgens nam hij plaats op het dier, alsof het een paard was. Dat is uiteraard niet de bedoeling: het sprookjesfiguur is er niet op berekend. Het risico bestaat dat het iconische decorstuk beschadigingen oploopt. Bovendien kan de persoon in kwestie gewond raken.

De man poseerde doodleuk voor een foto, gemaakt door iemand uit zijn gezelschap. Een passant maakte een foto van het schouwspel. De wonderezel, die gouden dukaten poept, is onderdeel van het sprookje Tafeltje Dek Je, Ezeltje Strek Je en Knuppel uit de Zak.



Regels

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat Efteling-bezoekers zich niet aan de regels houden en bovenop decorelementen klauteren. Dat leidt regelmatig tot onwenselijke en gevaarlijke situaties. Alleen dit jaar kwamen al verhalen naar buiten van personen die de Reus van Klein Duimpje, de Kabouterboom, Langnek en de Draak te lijf gingen.