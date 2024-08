Walibi Holland

Ze zijn er: baandelen van nieuwe Walibi-coaster aangekomen in Nederland

Een mijlpaal voor Nederlandse coasterliefhebbers: de baandelen van Walibi's nieuwe achtbaan zijn gearriveerd. Eerder deze week verscheen al een foto van blauwe en groene rails op het terrein van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction. Inmiddels is een deel van de onderdelen aangekomen in Nederland.

Op de bouwplaats liggen blauwe en groene baandelen klaar, achter het station van wildwaterbaan El Rio Grande. Dat is te zien op een foto gemaakt vanaf de lift van de nabijgelegen mega coaster Goliath. Walibi Holland bouwt een dubbele single-rail coaster, die over ongeveer acht maanden af moet zijn.

Men is ondertussen ook begonnen met het toekomstige stationsgebouw. Het pretpark heeft zelf nog maar weinig over het project gecommuniceerd. Zo is nog niets bekend over de specificaties, het baanverloop, het budget en het thema. Ook de naam moet nog onthuld worden.