Directeur Walt Disney Company geeft Olympische Spelen schuld van wegblijven toeristen

Bob Iger, de algemeen directeur van de Walt Disney Company, geeft toe dat de bezoekersaantallen van Disneyland Paris deze zomer tegenvallen. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar de Olympische Spelen, die op dit moment gehouden worden in de Franse hoofdstad. Dat kwam naar voren tijdens de presentatie van Disney's kwartaalcijfers.

De entertainmentgigant presenteerde woensdag de financiële resultaten voor de periode april tot en met juni 2024. Disneyland Paris werd door Iger expliciet benoemd toen hij zijn verwachtingen voor de komende maanden uitsprak. Volgens de Disney-baas laten toeristen Parijs links liggen vanwege het gigantische sportevenement.

Het Disney-resort is al weken opvallend rustig voor de tijd van het jaar. "De Olympische Spelen zorgen duidelijk voor uitdagingen in Disneyland Paris", aldus Iger. "Geen verrassing, maar gewoon iets dat gebeurt." De directeur benadrukt dat de Spelen gelukkig niet lang duren: aanstaande zondag vindt de sluitingsceremonie plaats.



Positief gevoel

Hij maakt zich naar eigen zeggen geen grote zorgen. "Het goede nieuws is dat de Olympische Spelen over een paar weken voorbij zijn. In dat opzicht zien de boekingen er zeker goed uit, dus over het algemeen heb ik er een positief gevoel over." Of de bezoekersaantallen na half augustus weer terugkeren naar het gebruikelijke niveau, is afwachten.



De Walt Disney Company runt attractieparken in de Verenigde Staten, Frankrijk, Hongkong en Shanghai. Verder is er een Disney-resort in de Japanse stad Tokio, dat uitgebaat wordt door een externe partij.