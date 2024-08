Attractiepark Toverland

Video: kermisattractie in Eindhoven draait muziek van Toverland-achtbaan

De muziek van Toverland is deze week ook te horen bij een attractie buiten het pretpark. Op de kermis in Eindhoven klinkt regelmatig een Toverland-soundtrack bij de familieattractie Hurricane, met zes hangende gondels die rondtollen. Men speelt bij het starten van de rit de melodie van de achtbaan Dwervelwind af.

Het gebeurt vaker dat kermisattracties muziek uit bijvoorbeeld de Efteling of Toverland draaien, maar meestal gaat het om spookhuizen of escape rooms. Nu kiest een carrousel voor een deuntje dat speciaal voor het park gecomponeerd werd door de Duitse firma IMAscore.

De attractie in kwestie bevindt zich bovendien opvallend dicht in de buurt van Toverland. Het attractiepark adverteert zelfs met de leus "slechts twintig minuten van Eindhoven". Park Hilaria, zoals de kermis heet, duurt nog tot en met zondag zondag 11 augustus.



Eerbetoon

De operator van de Hurricane laat aan Looopings weten dat de Dwervelwind-muziek gebruikt wordt als een jingle, als een rit begint. "Het is gewoon een heel mooie intro", legt hij uit. "Zie het als een eerbetoon aan de muziek van Toverland."



In het verleden trad Toverland streng op tegen partijen die zonder toestemming parkmuziek gebruikten. Nu lijkt het management daar wat soepeler mee om te gaan. "We zien het als een compliment als andere attracties onze muziek gebruiken", reageert een voorlichtster. "Wij zullen per geval bekijken of we hier actie op willen ondernemen." In dit geval worden geen stappen gezet.