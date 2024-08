Attractiepark Toverland

Toverland vraagt halloweenacteurs om vacature te promoten: 'Join jij ook het team?'

Toverland is nog steeds zoekende naar griezels voor de Halloween Nights in oktober en november. Bij die zoektocht worden nu ook de bestaande acteurs ingezet. Het Limburgse attractiepark vraagt hen om te helpen bij het promoten van de vacature.

Terugkerende scare actors hebben vandaag een speciaal digitaal marketingpakket ontvangen met afbeeldingen die ze kunnen delen op hun persoonlijke socialmedia-accounts. Nagenoeg elk haunted house en elke scare zone kreeg een eigen poster.

De tekst luidt steeds: "Ik ben dit jaar weer van de partij! Join jij ook het scareactor-team?!" Daaronder staat een link naar de sollicitatiepagina op toverland.com/scareactor. In een begeleidend bericht vraagt Toverland of de medewerkers nog scare actors in spe kennen.



Audities

"Moedig hen dan vooral aan om zich op te geven voor de audities voor dit seizoen!" Die vinden plaats op vrijdag 30 augustus en donderdag 5 en zaterdag 7 september." Het idee achter de actie is dat scare actors zelf het best kunnen vertellen hoe het is om onderdeel te zijn van het halloweenteam, vertelt een Toverland-woordvoerster aan Looopings.



"De scare actors zijn onze grootste ambassadeurs", laat ze weten. Het initiatief lijkt een succes te zijn: op Instagram hebben al opvallend veel Toverland-acteurs een story gedeeld met reclame voor de vacature. De eerste Halloween Night is op zaterdag 5 oktober.