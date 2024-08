Walibi Belgium

Video: animatronic in Walibi Belgium breekt arm

Een figuur in Walibi Belgium heeft zo te zien een pijnlijk ongelukje gehad. In de wachtrij van de interactieve darkride Challenge of Tutankhamon worden bezoekers aangesproken door een ontdekkingsreiziger, die hen uitleg geeft over de missie. Vandaag stond de pop er opvallend slecht bij.

De linkerarm van de animatronic lijkt gebroken te zijn, waardoor het lichaamsdeel langs het lijf bungelt. Wie goed kijkt, ziet bovendien dat de hand nog maar met een paar draadjes aan de arm vastzit. Ondanks de lugubere en ietwat komische aanblik vertelt het personage gewoon zijn gebruikelijke verhaal.

Challenge of Tutankhamon opende in 2003, toen het pretpark nog Six Flags Belgium heette. De bewegende figuren in de attractie werden geleverd door Sally Dark Rides uit Amerika. Walibi investeerde afgelopen winter nog 1 miljoen euro in een opknapbeurt.