Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuwe Slagharen-shirts voor lokale voetbalvereniging: 'Fijne samenwerking'

Attractie- en Vakantiepark Slagharen gaat door met het sponsoren van een lokale voetbalclub. Binnenkort worden nieuwe shirts geïntroduceerd. Op de voorzijde prijkt het logo van het Overijsselse pretparkresort, dat hoofdsponsor is van JCLE.

JCLE is een samenwerkingsverband tussen de jeugdafdelingen van voetbalverenigingen EMMS Slagharen en SC Lutten, van de F-pupillen tot en met de A-junioren. Attractiepark Slagharen sponsort de jeugdcombinatie sinds 2016. In 2022 werd het partnerschap verlengd. Dit seizoen is het tijd voor nieuwe shirts.

"Trots presenteren wij het unieke, op maat gemaakte nieuwe JCLE-tenue", meldt de club op Facebook. "Dankzij onze hoofdsponsor Attractie- & Vakantiepark Slagharen lopen alle teams van JCLE er ook dit seizoen weer perfect bij." Bij de start van het seizoen wordt nog de oude kledij gebruikt.



Vanaf oktober

"Het nieuwe tenue is waarschijnlijk vanaf oktober te bewonderen op alle voetbalvelden in de regio", aldus JCLE. Een woordvoerder van Slagharen zegt blij te zijn op deze manier maatschappelijke betrokkenheid te kunnen tonen. "We zijn trots dat wij de lokale jeugdclub - onze buren - kunnen ondersteunen. We hebben een heel fijne samenwerking met elkaar."