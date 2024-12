Efteling

Heineken in plaats van Hertog Jan: Efteling wisselt van biermerk

De Efteling schenkt vanaf 2025 geen Hertog Jan meer, maar Heineken. Het Kaatsheuvelse attractiepark stapt over naar een ander biermerk, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Tot nu toe werden de alcoholische dranken in de Efteling geleverd door Anheuser-Busch InBev uit België.

Die partij is bekend van onder meer Hertog Jan, Jupiler, Hoegaarden, Leffe, Duvel en Corona. Op woensdag 8 januari 2025 start een samenwerking met de Nederlandse concurrent Heineken.

Naast Heineken zelf bestaat het aanbod van de brouwerij onder andere uit Amstel, Brand, Desperados, Affligem, Jillz, Texels Skuumkoppe, Murphy's en Apple Bandit. In de Efteling zal Heineken de plaats van Hertog Jan innemen.



Vervangen

Welke merken de Efteling verder zal opnemen in het assortiment is nog afwachten. Het ligt voor de hand dat Corona vervangen zal worden door Desperados, terwijl Affligem in plaats komt van Leffe.



Er zijn ook plannen om te switchen van voedselleverancier, weten ingewijden. Nu worden etenswaren nog geleverd door Sligro. Naar verwachting stapt de Efteling volgend jaar over naar groothandel Hanos. Dat bedrijf verzorgt al enkele jaren het assortiment van de verblijfsaccommodaties.