Europa-Park Erlebnis-Resort

Halloweenfestival Europa-Park komt eraan: zeven horrorbelevingen, 150 acteurs

Traumatica, het jaarlijkse halloweenfestival van Europa-Park, gaat komende maand van start. Inmiddels is het programma bekend. Op 23 avonden tussen eind september en begin november kunnen bezoekers zeven verschillende horrorbelevingen ontdekken, waaronder enkele nieuwe spookhuizen.

Zo wordt haunted house Wax Museum getransformeerd tot Cinema Macabre, waar het wezen Eleanor ronddwaalt. Spookhuis Petting Zoo heet voortaan The Hill. "We weten niet precies wat er leeft, maar we weten één ding zeker: kinderen worden weggenomen en ouders blijven in wanhoop achter", staat in de beschrijving.

In Studio -13 worden zogenaamd horrorfilms opgenomen voor filmstudio Traumatica Pictures. "Maar de lijn tussen werkelijkheid en fictie is erg dun. En zelfs op de set gaan dingen niet altijd volgens plan." Ook nieuw is Murderdome: End Games, een huiveringwekkende arena vol losgeslagen punkers. In totaal zet men 150 acteurs en artiesten in.



Truth or Dare

De bestaande spookhuizen Grim's Funhouse, Tarot House en Unknown keren terug. Europa-Park neemt afscheid van Last Stand en Skin Deep. In plaats van de gebruikelijke circusshow wordt dit jaar gezorgd voor een schaatsvoorstelling met de naam Truth or Dare, om 21.00 en 22.30 uur. De attracties Pegasus, Matterhorn Blitz en Fluch der Kassandra zijn geopend.



Traumatica vindt na de reguliere sluitingstijd plaats op een apart terrein aan de rand van het park, in de buurt van de themalanden Griekenland en Kroatië. Er moeten losse tickets voor gekocht worden. Het evenement, met een minimumleeftijd van 16 jaar, duurt van 19.00 tot 23.30 uur. De poorten openen om 18.15 uur.



99 euro

Tickets kosten online 43 euro en aan de kassa - indien nog beschikbaar - 53 euro. Op 31 oktober gelden verhoogde tarieven: 49 euro in de voorverkoop en 59 euro aan de kassa. Voor een ShoxterPass, waarmee de wachtrij bij de zeven horrorattracties eenmalig overgeslagen kan worden, moet online 95 tot 99 euro afgerekend worden.



Voor 20 euro extra kunnen waaghalzen de geheime beleving Taken ontdekken. Ze ervaren dan hoe het is om levend begraven te worden. Verder is er de VIP Experience FEAR Inc. van 319 euro, goed voor onbeperkt voordringen, een maaltijd, drie drankjes, gereserveerde zitplaatsen bij de show en toegang tot een aparte vip-ruimte.



Eden Manor

Op elke vrijdag en zaterdag én op 31 oktober gaat de geheime club Eden Manor - Balthazar's Secrets open. Europa-Park belooft "een indrukwekkende mix van theatrale, interactieve elementen en acrobatische, sensuele choreografieën", voor 129 euro inclusief twee drankjes.