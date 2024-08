Efteling

Efteling start vandaag met kentekenherkenning op de parkeerplaats

De Efteling maakt vanaf vandaag gebruik van kentekenherkenning op het parkeerterrein. Een deel van de bezoekers krijgt bij het aanschaffen van een parkeerkaartje voortaan de mogelijkheid om het kenteken van de auto in te voeren. Bij het wegrijden zal de slagboom dan automatisch opengaan.

Het idee is dat automobilisten geen papieren of digitaal ticket meer hoeven te scannen, zodat het verlaten van de parkeerplaats sneller en efficiënter verloopt. De scanapparaten zijn al in mei 2023 geplaatst. Tot nu toe werden ze niet gebruikt. De komende tijd gaat men het nieuwe systeem voorzichtig uitrollen.

De Efteling wil de verkoopcijfers en ervaringen voortdurend goed monitoren. In eerste instantie zal ongeveer 15 procent van de bezoekers gebruik kunnen maken van de nieuwe functionaliteit. Dat percentage stijgt langzaam naar 50 procent. Mocht het initiatief een succes blijken, dan kan op termijn iedereen een kenteken invoeren.



Barcode blijft werken

Het concept werkt met alle kentekens, dus ook van buitenlandse wagens. Als iets niet werkt of een bezoeker is toch met een andere auto gekomen, dan kan er altijd teruggevallen worden op de barcode van het parkeerticket. Die blijft namelijk gewoon werken. Het wijzigen van een reeds ingevoerd kenteken moet op termijn ook mogelijk worden.



Parkeren bij de Efteling kost momenteel 12,50 euro per dag. Abonnementhouders betalen 4 euro per maand of 45 euro per jaar. Zij hebben voorlopig nog niets aan de kentekenherkenning. Een parkeerabonnement is namelijk persoonsgebonden en niet autogebonden.