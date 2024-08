Attractiepark Toverland

Toverland-medewerker sneert naar Efteling met gewaagde 'quote van de dag'

Medewerkers van Toverland zijn deze week geconfronteerd met een bijzondere uitspraak over de concurrentie. Achter de schermen van het Limburgse attractiepark hangt een memobord waar collega's dagelijks een inspirerende tekst achterlaten, onder de noemer "quote van de dag". De quote van maandag was behoorlijk gewaagd, blijkt uit een foto die Looopings in handen kreeg.

"Als je denkt 'dit is een kutbaan', bedenk dan, je had ook bij de Efteling kunnen staan", luidde het grappig bedoelde rijmpje. Het management van Toverland is er niet blij mee. "We vinden deze quote van de dag zeer ongepast en we zullen actie ondernemen richting de betreffende collega", zegt een woordvoerster.

Inmiddels staat er een nieuwe uitspraak, die minder controversieel is. Het all-in-standaardsalaris van een parkmedewerker van Toverland bedraagt per uur 11,00 euro (18 jaar), 11,80 euro (19 jaar), 13,35 euro (20 jaar) of 16,20 euro (21 jaar of ouder). De Efteling betaalt oproepkrachten beter, namelijk 12,07 euro (18 jaar), 13,78 euro (19 jaar), 15,50 euro (20 jaar) of 17,22 euro (21 jaar of ouder).