Bellewaerde

Nog een attractie langdurig dicht in Bellewaerde: El Volador buiten gebruik

Bellewaerde Park beleeft een pechzomer. Naast de aanhoudende problemen bij de nieuwe waterattractie Amazonia is ook een andere attractie in het Belgische pretpark langdurig gesloten. De kantelende toren El Volador staat al sinds juli stil. Volgens een woordvoerder wordt het euvel waarschijnlijk snel verholpen.

Bellewaerde stak 14 miljoen euro in Amazonia, maar tot nu toe was de waterbaan slechts op enkele dagen operationeel zonder storingen. Twee weken geleden maakte het park bekend dat de attractie voorlopig niet meer open zal gaan. Daar komt bij dat El Volador eveneens al een tijdje niet beschikbaar is voor bezoekers.

Op 29 juni werd de brandweer ingeschakeld toen de 16 meter hoge topple tower was vastgelopen tijdens een rit. 37 inzittenden moesten één voor één uit hun hachelijke positie bevrijd worden met behulp van een ladderwagen. Ondertussen regende het hevig.



Wisselstuk

Volgens de voorlichter is El Volador daarna nog wel operationeel geweest. Op donderdag 11 juli trad echter een technisch mankement op. De woordvoerder geeft aan dat een onderdeel vervangen moet worden. "We wachten op een wisselstuk, dat waarschijnlijk deze week binnenkomt", zegt hij.



El Volador, gebouwd door Huss Park Attractions uit Duitsland, stamt uit 2005. Het attractietype verscheen ook in parken in Frankrijk en Denemarken, maar daar zijn de torens alweer verdwenen vanwege technische complicaties. Het model in Bellewaerde bestaat negentien jaar na de opening nog steeds, als enige in Europa.