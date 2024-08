Efteling

Plan voor tweede fase van Efteling-gebied Wereld van Sindbad ligt nog steeds op tafel

De Efteling gaat de Wereld van Sindbad nog uitbreiden. Een tweede fase, die jaren geleden werd aangekondigd, ligt vandaag de dag nog steeds op tafel. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Het is wel degelijk de bedoeling om het bestaande themagebied op termijn te vergroten en verder aan te kleden.

In de Wereld van Sindbad zijn bootjesmolen Sirocco, waterspeelplaats Archipel en achtbaan Vogel Rok te vinden. Bij de aankondiging, in de zomer van 2021, toonde de Efteling en ontwerp waarop ook verschillende onderdelen staan die anno 2024 nog niet gerealiseerd zijn.

Zo was het de bedoeling om een avontuurlijk wandelpad aan te leggen achter Sirocco, richting Archipel. Daarmee zou de waterspeeltuin een stuk groter worden. Ook de ingang van Vogel Rok zou een ander uiterlijk krijgen, met onder meer een gestrand bootje en houten vlonders.



Restaurant

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. In 2023 kreeg het restaurant naast Vogel Rok een oosters thema, maar over de rest van de plannen heeft de Efteling niets meer naar buiten gebracht. Veel fans vreesden dan ook dat de volgende fase van het project geschrapt zou zijn.



Dat is absoluut niet het geval, meldt de voorlichter. "De tweede fase van de Wereld van Sindbad komt er zeker nog wel." Een jaartal kan het park op dit moment niet noemen. "We hebben nooit gezegd wanneer de tweede fase zal komen. Dat kunnen we nu ook niet doen. Maar het is zeker niet in de prullenbak beland."



Sprookjesbos

Komend najaar opent de Efteling de attractie Danse Macabre, als opvolger van het Spookslot, in 2025 gevolgd door het Efteling Grand Hotel en het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt in het Sprookjesbos. Voor de periode daarna wordt nagedacht over een vervanger voor paardenshow Raveleijn.