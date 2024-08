PortAventura World

PortAventura World: beste zitplekken bij avondspektakel voortaan tegen betaling

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World vraagt voortaan geld voor de beste zitplaatsen bij een avondspektakel. Wie de voorstelling FiestAventura wil bekijken vanaf bankjes aan het water, moet nu de portemonnee trekken.

Een verhoogd podium in PortAventura Park is omgedoopt tot Prime Zone. In de officiële PortAventura-app zijn tickets verkrijgbaar waarmee bezoekers gegarandeerd een plek krijgen. Ze kosten 9,90 euro per persoon, inclusief een glas wijn, bier, water of frisdrank.

FiestAventura wordt in het hoogseizoen opgevoerd op het grote meer in entreegebied Mediterrània. De productie, die al bestaat sinds 1999, combineert water, vuur, licht, geluid en vuurwerk. Deze maand is de show te zien om 22.45 uur, een kwartier na sluitingstijd.



Theatershows

Vorige maand introduceerde PortAventura al het vergelijkbare concept Prime Seat bij drie verschillende theatershows: West Gold Frenzy, Magic Bubble en Dreams and the City. Daarvoor tellen toeschouwers 2,99 euro per persoon neer.