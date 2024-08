Pleasure Beach Resort

Engels pretpark Pleasure Beach heeft plannen voor spectaculaire gyro swing

Het Engelse pretpark Pleasure Beach, gelegen in Blackpool, heeft plannen voor een sensationele nieuwe attractie. Uit openbare overheidsdocumenten blijkt dat de directie een zogenaamde gyro swing wil aanschaffen: een gigantische frisbee met naar buiten gekeerde zitplaatsen.

Pleasure Beach heeft daarvoor een lening aangevraagd bij de bank NatWest. In de overeenkomst worden het attractietype én de Liechtensteinse leverancier Intamin expliciet genoemd. Waar de attractie moet komen staan en wanneer de opening zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Er bestaan twee verschillende varianten van de gyro swing. Parken kunnen kiezen voor een maximale hoogte van 26 of 42 meter. In het eerste geval slingert de schijf met 64 kilometer per uur op en neer, bij het tweede model bedraagt de topsnelheid maar liefst 98 kilometer per uur.



Ice Blast

Pleasure Beach kiest ervoor om zelf nog niet te communiceren over het project. Dit jaar werd de rondrit Grand Prix uit 1960 definitief gesloten. Verder is de lanceertoren Ice Blast nog niet operationeel geweest. Directrice Amanda Thompson onthulde in maart dat werd nagedacht over een nieuwe attractie, maar ze wilde toen geen details geven.



In het Verenigd Koninkrijk is nu nog maar één gyro swing te vinden. Die staat in het Engelse Drayton Manor onder de naam Maelstrom. Andere voorbeelden van gyro swings in Europa zijn Loke in Liseberg (Zweden), Tigeren in Djurs Sommerland (Denemarken) en Swingi in Linnanmäki (Finland).